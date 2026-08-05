Urso: «Pirelli valuta investimento in Puglia fino a 100 mln con mille occupati». Per un centro di innovazione con pista prove

“Il gruppo Pirelli sta valutando un possibile progetto di sviluppo in Puglia, potenzialmente in grado di generare un migliaio di nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta” con un investimento che potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro. È quanto annunciato, a quanto si apprende, dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante il tavolo Taranto in corso al Mimit, leggendo una comunicazione trasmessa dall’azienda. Si tratterebbe, a quanto emerge dalla comunicazione di Pirelli, della realizzazione di un centro di innovazione con pista prove, collegato all’hub di Bari dedicato allo sviluppo software, con il quale potrebbero svilupparsi sinergie. La società sarebbe già in contatto con il Mimit e la Regione Puglia per individuare il sito più idoneo.