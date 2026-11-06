Pirelli, utile dei 9 mesi cresce del 7,4% a 430,2 milioni, Usa e India le scommesse sul futuro

Pirelli cresce a ritmo sostenuto, nonostante la frenata del settore auto e conferma i target per il 2026 ma non si accontenta e va in cerca di nuovi mercati «ponendo le basi per una crescita futura, negli Usa dove cerchiamo un'espansione della capacità produttiva e in India, in partnership con Bkt, per entrare in un mercato con interessanti prospettive di crescita». Lo hanno spiegato il presidente esecutivo Marco Tronchetti Provera e l'ad Andrea Casaluci presentando i conti dei 9 mesi.

I nove mesi si sono chiusi con ricavi per 5,27 miliardi (+1,6%) e un ulteriore rafforzamento del segmento High Value (che ora pesa per l'82% delle vendite), un utile operativo adjusted di 840,8 milioni (+0,6%) e un utile netto balzato a 430,2 milioni (+7,4%). «Lo scenario esterno ci mette alla prova ma guardiamo ai prossimi anni con fiducia, grazie alle nostre competenze distintive e a una dimostrata capacità di esecuzione» sottolinea Tronchetti.

Per il 2026 i ricavi sono attesi nella parte alta della forchetta precedente, tra 6,85 e 6,95 miliardi con un leggero calo nei volumi (-0,5%) e l'Ebit adjusted è atteso a circa il 16 per cento. Più a lungo termine negli Usa, «abbiamo tre priorità - precisa l'ad Andrea Casaluci - la crescita nel maggior mercato dedicato all'high value, dove la nostra quota è ancora inferiore alle altre aree; il rafforzamento del nostro primato tecnologico (anche attraverso il cyber tyre) e l'affermazione del modello local for local».

In India invece, dove entro il 2030 le immatricolazioni sono attese in crescita del 5,7%, Pirelli «ora ha una presenza commerciale limitata, e acceleriamo la crescita in partnership con Bkt, il partner ideale grazie al suo modello orientato al valore e il focus su innovazione, sostenibilità e qualità" ricorda Casaluci sottolineando che si tratta anche della possibilità «di stare vicini ai nostri clienti storici», considerando i piani delle case automobilistiche che puntano su quel paese. Per ottimizzare la sua struttura finanziaria ha anche dato il via libera a un nuovo programma di obbligazioni (Euro Medium Term Note) per un controvalore massimo di 2 miliardi di euro.

Per semplificare la sua governance e migliorare l'efficienza dei processi decisionali ha messo mano alle sue partecipazioni in Cina con il gruppo Hixih che genereranno un beneficio di 71 milioni sulla posizione finanziaria netta (al 30 settembre negativa per 2.162,9 milioni). La partecipazione nello stabilimento di Shenzhou salirà da 70 al 75%; contestualmente il gruppo Hixih acquisterà il 15% detenuto da Pirelli nello stabilimento di Yanzhou salendo al 25%, così le quote saranno uguali nei due investimenti (con un effetto positivo di 145 milioni); inoltre per ottimizzare la liquidità detenuta in Cina saranno distribuiti gli utili pregressi di Yanzhou (con un impatto negativo di circa 74 milioni).