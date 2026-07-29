Pirelli: utile del primo semestre balza a 299 mln (+13,3%), ricavi a 3,5 mld. Confermati target 2026

Pirelli chiude il primo semestre 2026 con un balzo dell’utile netto a 299 milioni di euro in crescita del 13,3% rispetto ai primi sei mesi 2025, battendo il consensus che indicava un risultato netto di 291 milioni di euro. I ricavi tengono a 3,494 miliardi (-0,1%) con una crescita organica pari a +2,5% escludendo l’effetto combinato dei cambi e dell’applicazione della contabilità per iperinflazione (complessivamente uguali a -2,1%), oltre alla variazione del perimetro di consolidamento (-0,5%) a seguito della vendita di Dackia AB. L’High Value rappresenta l’82% del fatturato totale (80% nel primo semestre del 2025). Lo comunica il gruppo in una nota al termine del cda che ha approvato i risultati a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri tre consiglieri cinesi.

L’Ebitda adjusted nel primo semestre 2026 è pari a 814,5 milioni (+2,7%) mentre l’Ebit adjusted si attesta a 557,8 milioni, con un margine pari al 16%, stabile rispetto al primo semestre 2025 grazie all’efficacia delle leve interne. Il flusso di cassa netto ante dividendi e consolidamento Xushen Tyre è pari a -556,9 milioni, (-547,1 mln euro nel primo semestre 2025 escludendo l’impatto positivo della cessione di Dakia); la Posizione Finanziaria Netta è negativa per 1.915,9 milioni di euro (-2.678,7 mln al 30 giugno 2025 e -1.102,0 milioni al 31 dicembre 2025). Pirelli conferma tutti i target (tra cui ricavi tra 6,75 e 6,95 mld, Ebit adj. pari a circa il 16%, generazione di cassa pari a circa il 15%) e si «attende di guadagnare quote di mercato nel segmento High Value e dicontinuare a ridurre la propria esposizione dello Standard» si legge nella nota.