Più navi e più sostenibilità, Fincantieri centra i suoi obiettivi ed alza ancora l'asticella

Tre nuove navi e risultati straordinari nella formazione del personale. Fincantieri si conferma azienda globale e continua ad alzare l’asticella del suo valore complessivo. Ma andiamo con ordine. Fincantieri ha annunciato che la lettera di Intenti firmata con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. e annunciata l’8 aprile scorso si è trasformata in un ordine per la costruzione di 4 nuove navi da crociera, destinate al brand Norwegian Cruise Line (NCL). Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante.

Con una stazza lorda di circa 226.000 tonnellate, le nuove unità saranno le più grandi mai realizzate per NCL. Le navi saranno costruite presso lo stabilimento di Monfalcone con la prima unità in consegna nel 2030 e le altre a seguire nel 2032, 2034 e 2036. Con oltre 5.100 posti letto, le navi potranno ospitare oltre 8.300 persone, personale incluso. Progettate secondo i più elevati standard di comfort e tecnologia, queste navi offriranno un'esperienza di bordo all'avanguardia e integreranno soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto ecologico e migliorando l'efficienza energetica.

Fincantieri ha già realizzato due navi per il brand NCL, “Norwegian Prima” e “Norwegian Viva”, mentre “Norwegian Aqua”, prima unità della classe Prima Plus, sarà consegnata nei prossimi mesi. A queste si aggiungono altre tre unità in diverse fasi di progettazione e costruzione. Più connesse, più lavoro ma avanza anche il piano di sostenibilità. I risultati della survey del 2024 hanno registrato forte partecipazione e senso di appartenenza verso il Gruppo, oltre a una crescente fiducia nel futuro dell’azienda

Fincantieri, leader mondiale della navalmeccanica ad alta complessità, ha presentato i risultati della Employee Engagement Survey 2024, la terza su scala globale, confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni con un incremento significativo in tutti i principali indicatori e un livello di partecipazione senza precedenti. Il tasso di engagement ha infatti raggiunto l’84%, con oltre 17.500 dipendenti coinvolti e una forte partecipazione proveniente dai cantieri del Gruppo, registrando un aumento di oltre 9 punti percentuali rispetto al 2022.

I risultati della survey condotta da Mercer, leader globale nella consulenza sul Capitale Umano con oltre 400 aziende clienti in Italia e 30.000 nel mondo, mostrano, per il secondo anno consecutivo, un miglioramento in tutte le 11 dimensioni analizzate (tra queste: “etica, cultura e valori”, “sicurezza” passando attraverso “diversità, equità e inclusione”), con 9 di esse in linea o superiori alla media del settore manifatturiero.

Il principale dato che riflette il forte senso di appartenenza, l’orgoglio e la dedizione di ogni persona del Gruppo Fincantieri è quello relativo al livello diengagement che ha raggiunto il 78%, registrando un costante incremento pari al6% rispetto al 2022. Questo traguardo ha consentito a Fincantieri di superare con due anni di anticipo l’obiettivo fissato nel proprio Piano di Sostenibilità.

A trainare tale crescita sono stati parametri quali la percezione del lavoro come significativo e motivante, il riconoscimento dell’importanza del proprio contributo (+11 sopra la media di settore), il rafforzamento dell’identità di Gruppo e il senso di appartenenza. Il 79% dei dipendenti si è, infatti, dichiarato orgoglioso di far parte di Fincantieri e di contribuire a fare in modo che sia un’eccellenza a livello globale.

Altro indicatore rilevante e in costante crescita è quello legato all’efficacia del top management, cresciuto del’11% rispetto al 2022, segnando un miglioramento significativo in tutte le geografie e superando del 4% la media del settore. Questo risultato è legato non solo al buon andamento del business, ma anche a un crescente senso di fiducia nel futuro dell’azienda, +6% rispetto al 2022, e a una maggiore chiarezza su obiettivi e strategia, +9% rispetto al 2022.

"L’overview che emerge dall’indagine effettuata sul clima aziendale - ha detto Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate - conferma l’importanza di una cultura fondata sulla partecipazione delle persone, sulla valorizzazione delle competenze e sulla condivisione degli obiettivi. Il costante miglioramento degli indicatori rappresenta per noi uno stimolo a proseguire in questa direzione, continuando a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, accogliente, innovativo e orientato alla crescita sostenibile, certi che il successo del Gruppo passi anche attraverso il talento e la motivazione”.