Polestar avvia produzione negli Usa per evitare dazi sui veicoli elettrici

Polestar annuncia che la produzione del suo SUV di lusso, Polestar 3, è iniziata in South Carolina, negli Usa, diventando cosi il primo modello del marchio svedese-cinese ad essere prodotta in due continenti, cosi da eludere i dazi doganali sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese. Lo stabilimento nella Carolina del Sud produce infatti automobili per clienti negli Stati Uniti e in Europa, integrando la produzione esistente a Chengdu, in Cina. Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, commenta: «Produrre la Polestar 3 negli USA e un passo cruciale per noi. Ora offriamo ai clienti americani un SUV elettrico costruito in America. L'esportazione della Polestar 3 prodotta in South Carolina in Europa rafforzera la nostra attivita su un ambito piu ampio. La Polestar 3 ha ricevuto recensioni eccellenti dai media automobilistici globali, con un forte interesse per i test drive dei clienti».

Polestar sta inoltre adottando ulteriori misure per diversificare la sua presenza produttiva: la produzione della Polestar 4 dovrebbe iniziare in Corea del Sud a partire dalla meta del 2025. «L'approccio asset-light di Polestar allo sviluppo e alla produzione consente all'azienda di trarre vantaggio dalla competenza, dalla flessibilita e dalla scalabilita dei suoi partner e dei principali azionisti», si legge in una nota.