Polestar, una crescita vigorosa: nel primo trimestre vendite +76%, in Italia +143%

Vanno al galoppo le vendite di Polestar in questo inizio di 2025. Il brand svedese ha registrato un volume di consegne stimato pari a 12.304 veicoli nel primo trimestre del 2025, con un incremento del 76% rispetto al primo trimestre 2024 e un dato stabile rispetto al quarto trimestre 2024, in un contesto economico complesso. Le vendite sono sostenute dall’adozione crescente dei modelli più recenti e dalla transizione in corso verso un modello commerciale basato su una vendita attiva. Lo rende noto la casa automobilistica svedese in un comunicato. Polestar, commenta Michael Lohscheller, Ceo di Polestar, "è sulla strada giusta e sta compiendo le scelte corrette. I progressi nella trasformazione delle operazioni commerciali sono evidenti. Grazie a un modello di vendita più attivo, a un numero crescente di partner retail e a una gamma di vetture altamente attrattiva, stiamo ottenendo risultati concreti. Allo stesso tempo, stiamo monitorando attentamente il contesto geopolitico, che rimane instabile, e ci adatteremo ove necessario».

Polestar Italia ha chiuso il primo trimestre del 2025 con una performance solida, registrando un incremento del 143% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il canale del noleggio ha rappresentato il 55% del volume totale, mentre le immatricolazioni a privati sono cresciute di cinque volte rispetto al primo trimestre del 2024. In termini di presenza retail, il brand ha raddoppiato la propria rete: accanto agli attuali Polestar Spaces di Milano e Roma, è stato inaugurato un nuovo punto a Modena, con due ulteriori aperture previste a breve a Torino e Padova. «La forte crescita registrata nel primo trimestre conferma il crescente interesse che Polestar sta suscitando in Italia. Con una domanda in aumento su tutti i canali, stiamo assistendo a un chiaro slancio commerciale. Il raddoppio della nostra presenza retail ci consente di rispondere ancora meglio a questa domanda e di accelerare ulteriormente il nostro sviluppo commerciale», sottolinea Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia.