Porsche: -3% auto consegnate in 2024 a 31.0718, in Cina -28%. Cresce in Germania ed Europa, tiene (+1%) in Nord America

Nel 2024 Porsche ha consegnato 310.718 veicoli, pari a un flessione del 3% rispetto all'anno precedente. E' quanto riporta una nota del costruttore tedesco. Pesante la performance in Cina con una contrazione del 28% su base annua dovuta alla consegna di 56.887 veicoli: il declino, si spiega, "è principalmente da attribuire alla prosecuzione di un contesto economico sfidante nell'area". Sul mercato domestico i veicoli venduti sono stati 35.858, con un incremento dell'11% sul 2023, mentre nel resto d'Europa c'è stato un aumento dell'8% a 75899. In Nord America, primo mercato per il marchio, Porsche ha riportato +1% di consegne a 86.541 veicoli. In aumento del 6%, con 55.533 veicoli, l'area "overseas and emerging markets".