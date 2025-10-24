Porsche: nei 9 mesi del 2025 scendono del 6% consegne e fatturato. Risultato operativo da 4 miliardi a 40 milioni di euro

Seppur attesi, i dati presentati oggi da Porsche rappresentano l'esatta dimensione della crisi della società: il fatturato nei primi nove mesi del 2025 è calato rispetto all'anno scorso del 6%, passando da 28,56 a 26,86 miliardi di euro. Crolla il risultato operativo che passa da oltre quattro miliardi di euro ad appena 40 milioni di euro. Calano anche le consegne ai clienti, sempre del 6%, con 212.509 veicoli consegnati rispetto ai 226.026 del 2024. L'azienda comunica che si concentrerà pertanto ancora su modelli con motori a combustibile e ibridi e che sarà rinviato il lancio di alcuni modelli completamente elettrici.

La nuova piattaforma per le auto elettriche sarà pronta solo a partire dal 2030. Proprio la riorganizzazione interna di Porsche è costata quest'anno circa 2,7 miliardi di euro, oltre ai problemi causati dai dazi. «Dobbiamo presupporre che le condizioni non miglioreranno nel prossimo futuro» ha affermato Jochen Breckner, responsabile finanziario di Porsche, annunciando anche l'avvio di colloqui con le rappresentanze dei lavoratori. Una possibile ripresa è attesa solo a partire dal 2026. Dal prossimo anno, inoltre, Michael Leiters sostituirà Oliver Blume alla guida dell'azienda.