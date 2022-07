Porsche alza stime sulla redditività e punta a un margine del 20%. Capitalizzazione a 90 mld. Decisione su quotazione entro l'estate

STOCCARDA - Porsche ha alzato gli obiettivi di redditività prima che il suo azionista unico, il gruppo Volkswagen, decida sulla quotazione. Porsche “punta a un target di redditività operativa a lungo termine con un margine del 20%”, ha affermato Oliver Blume, amministratore delegato della casa auto di lusso, in occasione del capital markets day. Per il 2022, Porsche ha già alzato il suo target di margine operativo tra il 17% e il 18%, contro un target “superiore al 15%” stimato in precedenza.

Il fatturato è atteso tra 38 e 39 miliardi di euro, pari a una crescita tra l’11% e il 14% rispetto al 2021, quando Porsche ha consegnato ai clienti quasi 302mila auto nel mondo, raggiungendo un nuovo record. La decisione di quotare Porsche dovrebbe essere presa entro l’estate e l’Ipo essere realizzata nel quarto trimestre di quest’anno. Secondo l’agenzia Bloomberg, Porsche dovrebbe avere una capitalizzazione tra 80 e 90 miliardi di euro. Volkswagen dovrebbe usare i proventi di questa operazione per finanziare gli investimenti per le vetture elettriche e a guida autonoma.