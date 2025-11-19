Porsche, cambia la strategia: modelli sia elettrici che a motore termico anche oltre il 2030

Cayenne diventa elettrica, segnando quella che Porsche definisce “una pietra miliare”. Ma la notizia più importante è che il nuovo super-suv dell'azienda di Stoccarda (contraddicendo quando era stato affermato in precedenza cioè che l'80% della gamma sarebbe stata elettrica) resterà anche termico, così come grandissima parte dei clienti continuano a chiedere. «Cayenne Electric offre prestazioni che si collocano in una dimensione completamente nuova - ha detto durante l'evento di reveal via web il presidente del consiglio di amministrazione di Porche AG Oliver Blume - e che derivano dalle tecnologie che abbiamo sviluppato nell'ambito motorsport». «Le straordinarie prestazioni elettriche si uniscono a un'effettiva praticità nell'uso quotidiano. L'eccellente livello di confort sulle lunghe percorrenze si associa a caratteristiche fuoristradistiche assolutamente impeccabili». Ma pochi minuti più tardi, nella diretta streaming, è intervenuto a fare chiarezza sulla missione commerciale di Cayenne Electric Matthias Becker, membro del consiglio di amministrazione di Porsche AG e responsabile di vendite e marketing.

«Continueremo a migliorare la Cayenne introducendo efficienti sistemi di propulsione ibridi e a combustione anche nel prossimo decennio - ha detto, affermando che per questo modello è previsto «un tris di powertrain oltre il 2030». Una vera 'pietra miliare' che non offusca l'impegno di Porsche nella elettrificazione e la qualità delle sue tecnologie. Ma che conferma l'importante decisione dell'azienda di Stoccarda di mantenere per la Cayenne (evidentemente per la generazione che arriverà) «i sistemi di trazione già disponibili, che continueranno ad essere proposti anche in futuro in tutto il mondo». «In Porsche, la priorità assoluta è soddisfare i clienti. Con l'elettrificazione della Cayenne raggiungiamo un nuovo livello di prestazioni che definisce gli standard per il futuro» secondo una strategia - ha detto Becker -«che vale anche per l'intera gamma di modelli Porsche». E come se non fosse stato sufficiente ha ribadito che «in ogni segmento in cui Porsche è presente, i clienti potranno scegliere in futuro tra sistemi completamente elettrici e motori termici».

Cayenne Electric, che secondo l'azienda ha «prestazioni da supercar e livelli di recupero energetico da Formula E» verrà proposta nelle due versioni Electric e Turbo Electric, entrambe con trazione integrale e dotate di Porsche Traction Management elettronico (ePTM). Il modello d'ingresso eroga 408 cv in modalità di guida normale e 442 cv - con 835 Nm di coppia motrice - quando si attiva il Launch Control. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h. La Cayenne Turbo che utilizza un sistema propulsivo di nuova concezione che sviluppa una potenza complessiva fino a 1.156 cv e 1.500 Nm di coppia (quando è attivato il Launch Control) dato che ai 857 Cv erogati normalmente la funzione push-to-pass attiva per 10 secondi una potenza aggiuntiva di 176 cv. Lo scatto da 0 a 100 km/h si realizza in 2,5 secondi e quello da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi. La punta massima è di 260 km/h.