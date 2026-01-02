Porsche, cambio al vertice. Michael Leiters assume la guida subentrando a Oliver Blume che resta al comando di VW Group

«Porsche è un marchio eccezionale con prodotti fantastici, un design iconico e un patrimonio senza pari. Guardando al futuro, continueremo a ispirare le persone in tutto il mondo: con auto sportive che emozionano e una squadra che dimostra ogni giorno la sua forza e la sua passione» lo scrive su Linkedin Michael Leiters che da quest'anno assume la guida di Porsche subentrando a Oliver Blume, che resta alla guida di Volkswagen ma termina così il doppio incarico Vw-Posche. Per Leiters si tratta del «ruolo più entusiasmante dell'intero settore automobilistico».

L'azienda è di fronte a sfide considerevoli: è il marchio più in difficoltà in Cina, dovendo fare i conti oltre ai problemi della concorrenza anche a una crisi del ceto medio che colpisce particolarmente il mercato del lusso. L'azienda dovrà inoltre spostare risorse per continuare a produrre motori a combustione e dovrà essere raggiunto un accordo con i sindacati per un nuovo piano di risparmi. Blume puntava a definire questo accordo nel primo trimestre del 2026.