Porsche, il ceo Blume: «Torneremo in carreggiata nel 2026, il crollo vendite dovuto a dazi»

L'amministratore delegato di Volkswagen Oliver Blume prevede che il marchio Porsche otterrà risultati migliori nel 2026, dopo che la casa automobilistica di lusso ha registrato quest’anno quello che lui stesso ha definito il minimo storico. Blume, che ha parlato in vista del Salone dell’Auto di Monaco di Baviera che aprirà domani, si è detto fiducioso che, grazie alle misure attualmente in atto, Porsche sarà “in grado di tornare in carreggiata il prossimo anno”. I profitti di Porsche sono crollati in modo spettacolare nella prima metà dell'anno, con un calo del 71% degli utili consolidati a 718 milioni di euro, mentre il rendimento operativo sulle vendite è sceso da quasi il 16% al 5,5%. Porsche ha affermato che ciò è dovuto principalmente al crollo del segmento di mercato premium in Cina e ai nuovi dazi statunitensi sulle importazioni di automobili applicati dall'amministrazione Trump.

La Cina e gli Stati Uniti sono i due mercati di vendita più importanti per Porsche. «Il mondo è cambiato completamente in pochissimo tempo», ha affermato Blume. Nelle nuove condizioni, i margini di profitto del 20% a cui Porsche puntava nel recente passato sono semplicemente fuori discussione, ha aggiunto. Tuttavia, Blume ha aggiunto che «se in futuro le condizioni quadro dovessero cambiare nuovamente, sarebbe del tutto possibile». L'amministratore delegato di Volkswagen ha osservato che il boom che l'industria automobilistica tedesca ha goduto per decenni è probabilmente finito. Ha sottolineato la necessità di un 'riorientamento', affermando che Volkswagen ha «intrapreso questa strada con determinazione».