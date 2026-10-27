Porsche chiude i 9 mesi con ricavi in calo a 25,28 miliardi (-5,9%). Breckner: «Il 2027 sarà ancora un anno di transizione»

Porsche chiude i primi nove mesi dell'anno con un fatturato che scende a 25,28 miliardi di euro, in calo del 5,9% rispetto all'anno scorso. L'utile operativo si attesta a 1,74 miliardi di euro, con un margine operativo del 6,9%. Il flusso di cassa netto del settore automobilistico è salito a 2,5 miliardi di euro, mentre il margine di flusso di cassa netto è aumentato all'11,3%. La liquidità netta è salita a 8,23 miliardi di euro. Le consegne ai clienti sono diminuite del 16%, attestandosi a 178.532. In un contesto di mercato che rimane difficile, Porsche «persegue con coerenza la propria strategia di gestione delle vendite orientata al valore e punta a un equilibrio tra domanda e offerta».

Il Nord America, si legge in una nota della casa automobilistica, rimane la regione con il volume di vendite più elevato, con 56.088 veicoli consegnati. Il contesto di mercato in Cina rimane difficile. Per questo motivo Porsche continua a perseguire con determinazione la propria strategia «Value over Volume» in quel Paese, privilegiando lo sviluppo a lungo termine del marchio rispetto agli obiettivi di volume a breve termine. La quota di consegne di veicoli elettrici a batteria (Bev) è scesa al 21,7%, rispetto al 23,1% dell'anno scorso. La quota più elevata di veicoli Bev registrata nell'anno precedente era dovuta in particolare al forte aumento delle vendite della Macan completamente elettrica nel 2025.

«Continuiamo a considerare il 2027 come un anno di transizione, con la ristrutturazione e l'assenza di una Macan con motore a combustione interna che pesano sugli utili». Così Jochen Breckner, membro del consiglio di amministrazione responsabile delle finanze e dell'IT di Porsche nel corso della call con gli analisti finanziari illustrando i risultati dei primi nove mesi. «Questi fattori sfavorevoli - aggiunge - dovrebbero attenuarsi nel 2028, mentre benefici più significativi derivanti dalla ristrutturazione e la sostituzione della Macan ICE sostengono la nostra 'Focus Idea', con i margini che potranno tornare a livelli a due cifre»