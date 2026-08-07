Porsche, conti in rosso: 2,2 mld di perdite nel semestre. Svalutazione partecipazione nel gruppo VW ha portato il marchio in perdita

Il colosso dell'auto sportiva tedesca Porsche ha registrato una perdita di 2,2 miliardi nel primo semestre del 2026, come comunicato dall'azienda di Stoccarda. L'anno precedente era stato invece registrato un utile di 300 milioni di euro. Una svalutazione di miliardi sulla partecipazione nel gruppo Volkswagen ha portato il marchio del lusso in rosso nella prima metà dell'anno. Sia Volkswagen, che Porsche stanno affrontando gravi difficoltà a causa del cambiamento strutturale del mercato dell'auto