Porsche, conti in rosso: 2,2 mld di perdite nel semestre. Svalutazione partecipazione nel gruppo VW ha portato il marchio in perdita

ECONOMIA
PER MARCA
FE, Wehrlein (Porsche) trionfa a Londra e torna in testa al mondiale davanti a Dennis. Evans (Jaguar) ancora in corsa
FE, Porsche domina le qualifiche dell'E-Prix di Londra, Wehrlein in pole, poi Müller. I primi 3 della generale in appena 2 punti
FE, Mortara (Mahindra) il più veloce nelle seconde libere di Londra. E Drugovich (andretti) "tocca" Wehrlein (Porsche)
Il colosso dell'auto sportiva tedesca Porsche ha registrato una perdita di 2,2 miliardi nel primo semestre del 2026, come comunicato dall'azienda di Stoccarda. L'anno precedente era stato invece registrato un utile di 300 milioni di euro. Una svalutazione di miliardi sulla partecipazione nel gruppo Volkswagen ha portato il marchio del lusso in rosso nella prima metà dell'anno. Sia Volkswagen, che Porsche stanno affrontando gravi difficoltà a causa del cambiamento strutturale del mercato dell'auto
venerdì 7 agosto 2026 - Ultimo aggiornamento: 18:20 | © RIPRODUZIONE RISERVATA