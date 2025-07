Porsche, crollano i profitti nel primo semestre: -67%: da 3,06 a 1,01miliardi di euro

PER MARCA

Se i dati di Volkswagen erano stati negativi, quelli che Porsche presenta oggi sono disastrosi: il fatturato cala del 6,7% rispetto al primo semestre 2024, passando da 19,46 miliardi a 18,16, i profitti calano addirittura del 67% (da 3,06 miliardi a 1,01), le consegne ai clienti scendono a 146.391 veicoli, con una flessione del 6,1%. Questi i dati presentati oggi dall'azienda e relativi al primo semestre 2025. Tra le cause la situazione complessiva macroeconomica e geopolitica. Il crollo è soprattutto legato al mercato cinese, dove si assiste ad una caduta di tutto il settore del lusso. Inoltre, i dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti hanno comportato un onere aggiuntivo di 400 milioni di euro, perché Porsche ha offerto ai suoi clienti strumenti contro il rincaro.

Dopo aver già abbassato le stime a maggio, Porsche è costretta a rivederle nuovamente: il rendimento operativo del gruppo sulle vendite sarà di appena il 5-7% (in precedenza era fissato tra il 6,5 e l'8,5%) e un margine di flusso di cassa netto del 3-5% (stima precedente: 4-6%). L'azienda ha già annunciato un tavolo con i sindacati per discutere nuove misure di risparmio. Dall'amministratore delegato Oliver Blume arrivano comunque parole di fiducia «la nostra gamma di prodotti completamente rinnovata è stata accolta molto bene dai nostri clienti. Ci aspettiamo quindi di ricominciare a vedere uno slancio positivo a partire dal 2026». Tuttavia, nonostante questa indicazione, il suo doppio ruolo, in Porsche e Volkswagen, continua ad essere contestato.