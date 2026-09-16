Porsche esce da Bugatti Rimac e alza le stime sul cash flow. Cessione partecipazioni vale 1 miliardo

Porsche ha completato la vendita del 45% di Bugatti Rimac e del 20,6% di Rimac Group, chiudendo così il proprio coinvolgimento diretto nel business croato delle hypercar elettriche. Le quote sono passate a un consorzio guidato dal fondo statunitense HOF Capital, con BlueFive Capital tra i principali investitori. L’operazione dovrebbe generare circa 1 miliardo di euro per Porsche, di cui 250 milioni destinati al rafforzamento degli impegni pensionistici.

Grazie ai proventi attesi, il gruppo ha rivisto al rialzo la previsione del margine di net cash flow automotive per il 2026, portandola al 5,5-7,5% dal precedente 3-5%. La dismissione rientra in un più ampio processo di rifocalizzazione sulle attività core, dopo l’accordo per la vendita di MHP a Tata Consultancy Services. Per Porsche, secondo quanto scrive il sito interautonews.com, la priorità diventa quindi liberare risorse finanziarie e semplificare il portafoglio, mentre Rimac mantiene il controllo di Bugatti Rimac con una quota del 55%.