Porsche esce da indice blue-chip Dax di Francoforte per prolungato crollo azioni

Porsche uscirà dall'indice blue-chip tedesco Dax (Francoforte) a seguito del prolungato crollo del prezzo delle azioni in un contesto segnato pesantemente da annunci sui dazi statunitensi che colpiscono l'industria automobilistica europea. In una dichiarazione rilasciata mercoledi, Stoxx ha affermato che Porsche uscirà dal Dax il 22 settembre e sarà sostituita dalla Scout24. Secondo Cnbc, Porsche è pronta a entrare a far parte dell'indice mid-cap MDax entro la fine del mese.

La casa auto tedesca è stato colpita duramente dai dazi imposti dal presidente Donald Trump: era entrata nel Dax tre anni fa, dopo la sua offerta pubblica iniziale nel settembre 2022, ma ha ripetutamente abbassato le prospettive di crescita negli ultimi mesi, citando l'impatto dei dazi statunitensi, la debole domanda in Cina e una transizione alla mobilità elettrica piu lenta del previsto. Negli ultimi 12 mesi le azioni della societa sono scese di oltre un terzo. Il Ceo di Porsche, Oliver Blume, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco FAZ che l'azienda «punta a tornare sul Dax il prima possibile» e ha citato «fattori tecnici» per la retrocessione dell'azienda nell'indice.