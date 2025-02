Porsche, impatto di 800 milioni da spese extra sull'utile operativo. Il titolo giù del 6% in Borsa

Porsche scivola alla Borsa di Francoforte dove cede il 6% all'indomani dei risultati preliminari e soprattutto delle previsioni per il 2025 al di sotto delle stime. In particolare la casa di auto sportive di lusso ha indicato un impatto di 800 milioni di euro sull'utile operativo e sul flusso di cassa da una serie di misure. Tra queste, ha spiegato nella nota diffusa da Stoccarda giovedì sera, «l'ampliamento del portafoglio prodotti con ulteriori modelli di veicoli con motori a combustione o ibridi plug-in, l'espansione delle Sonder- e Exklusivmanufaktur e i cambiamenti nell'organizzazione aziendale.

Le spese, in particolare quelle relative allo sviluppo dei veicoli e alle attività relative alle batterie nelle succursali di Porsche, comporteranno notevoli spese aggiuntive» con il conseguente effetto stimato in 800 milioni. Tenendo conto di tali spese e costi e a causa delle minori aspettative di mercato, Porsche prevede per quest'anno ricavi fra 39-40 milioni, un ritorno sulle vendite tra il 10 e il 12% e un margine di flusso di cassa netto nel settore automobilistico tra il 7 e il 9 per cento.