Porsche: in Europa per la prima volta vendute più elettrificate. Consegne a -10% nel 2025, stabile in Usa ma -23% in Cina

Porsche, nel 2025, ha consegnato ai clienti 279.449 vetture, registrando un calo del 10% rispetto al 2024. «Dopo diversi anni record, le nostre consegne nel 2025 sono state inferiori al livello dell'anno precedente. Questo andamento è in linea con le nostre aspettative ed è dovuto alle carenze di materiali per i modelli 718 e Macan con motore a combustione interna, alla domanda ancora debole di prodotti esclusivi in ​​Cina e alla nostra gestione delle forniture orientata al valore», ha affermato Matthias Becker, membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite e il Marketing di Porsche AG.

Con 84.328 consegne, la Macan è stata la gamma di modelli più venduta (+2% su anno). Il Nord America rimane la regione di vendita principale con 86.229 consegne, un dato in linea con il 2024. In Cina si è registrato un calo del 26% a 41.938 unità. In Europa (Germania esclusa) le consegne sono state 66.340, con un -13% su anno, quando in Germania si è visto un -16% a 29.968 unità. Guardando alle motorizzazioni delle auto vendute, nel 2025, il 34,4% delle consegne globali è elettrificato (+7,4% su anno), di cui il 22,2% completamente elettrico e il 12,1% ibrido plug-in. In Europa, per la prima volta, sono state consegnate più auto elettrificate rispetto ai modelli con motore a combustione interna (quota di elettrificazione del 57,9%), con un'auto su tre consegnata completamente elettrica.