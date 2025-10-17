Porsche, in trattative per sostituire Blume con ex capo McLaren Leiters. La successione avverrà ad inizio 2026

Porsche ha dichiarato che avviera' trattative con l'attuale ceo Oliver Blume per sostituirlo alla guida della casa automobilistica tedesca produttrice di auto sportive di lusso. Il quotidiano Bild aveva anticipato la notizia. In particolare l'azienda e' in discussione con l'ex amministratore delegato della McLaren Automotive Michael Leiters disponibile come potenziale successore. Oliver Blume ricopre attualmente la carica di capo sia della Porsche che del suo principale azionista Volkswagen. Blume resterà a capo di Volkswagen.

Oliver Blume lascerà a inizio 2026 la guida di Porsche, prosegue il quotidiano tedesco Bild. Il manager, a capo di Volkswagen e Porsche, aveva ribadito due giorni fa all'agenzia di stampa Dpa che il suo «doppio incarico», che nell'ultimo anno era stato contestato da molti, sia tra gli azionisti come pure tra i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori, non era «eterno» e che una transizione generazionale era già stata avviata. Secondo la Bild, il manager vuole condurre ancora una difficile trattativa con i sindacati per poi lasciare il suo incarico. Il suo successore, sempre stando a Bild, "è esperto in materia tecnica e non è certo un volto sconosciuto nel mondo Volkswagen. Il consiglio di sorveglianza della Porsche, filiale della VW, dovrebbe votare a breve in merito alla nomina». Blume guida Porsche dal 2015 e Volkswagen dal 2022. Porsche ha risentito molto più degli altri marchi della crisi in Cina e la ripresa è attesa solo per la seconda metà del prossimo anno.