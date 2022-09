Porsche, IPO Volkswagen la valuta 85 miliardi. Ingresso in Borsa a Francoforte ad inizio ottobre. Titolo VW brillante dopo annuncio: + 2,5%

WOLFSBURG - Volkswagen ha dato l’ok alla quotazione del 25% delle azioni di Porsche nella Borsa di Francoforte, con una valutazione che si attesta attorno agli 85 miliardi di euro. L’offerta pubblica riguarderà il 25% delle azioni privilegiate e sarà rivolta a investitori privati, con Volkswagen che ha suddiviso le azioni Porsche in azioni ordinarie al 50% e azioni privilegiate senza diritto di voto al 50%. L’offerta pubblica, che ha Mediobanca come financial advisor, sarà realizzata in Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna e Svizzera; con Qatar Investment Authority che ha indicato la sua intenzione di acquisire il 4,99% delle azioni privilegiate, mentre Porsche Automobil Holding SE acquisterà il 25% più un’azione delle azioni ordinarie Porsche, o azioni con diritto di voto, permettendo agli eredi di mantenere il controllo sull’azienda.

«Accogliamo con grande favore la decisione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen a favore di un’Ipo di Porsche AG. Questo è un momento storico per Porsche. Crediamo che un’ipo ci aprirà un nuovo capitolo con una maggiore indipendenza come uno dei produttori di auto sportive di maggior successo al mondo. Rafforzerà la nostra capacità di portare avanti ulteriormente la nostra strategia» ha affermato Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG. Appare brillante Volkswagen in Borsa all’indomani dell’annuncio dello scorporo e della quotazione di Porsche Ag., il costruttore di auto sportive di Stoccarda. Il titolo di Wolfsburg guadagna il 2,53% a 147,4 euro, mentre appare più cauta Porsche Holding, la finanziaria dell’omonima famiglia che controlla Volkswagen, che sale dello 0,71% a 69,96 euro.