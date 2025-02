Porsche Italia, il 2024 è stato un anno da ricordare: record di vendite per l’anniversario

Un anno straordinario: così Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, ha definito il 2024 nel consueto incontro annuale con la stampa per presentare i risultati che effettivamente non potevano celebrare meglio il quarantesimo compleanno della presenza nel nostro Paese della casa di Zuffenhausen. Le 8.223 vetture consegnate nei dodici mesi appena trascorsi rappresentano infatti il nuovo record storico ed equivalgono a una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto al mercato complessivo, arretrato di mezzo punto percentuale su base annua, ma quasi del 18% rispetto ai risultati pre-Covid). Alla base di questa crescita, che ha consolidato il terzo gradino del nostro Paese sul podio delle vendite europee del brand, c’è soprattutto una strategia attenta all’evoluzione dei mercati e assecondata dal rinnovamento di quattro linee di prodotto su sei.

Panamera, Taycan, 911 e Macan, quest’ultima la più richiesta, come dimostrano i 3.011 clienti finali conquistati, che equivalgono al 37% delle vendite di marca, con 781 esemplari attribuiti alla versione “full electric” arrivata nelle concessionarie a settembre. Se a questo numero si aggiunge la rinnovata Taycan, le Porsche a emissioni zero hanno sfiorato il 14% delle vendite di marca, quota che sale al 37,4% se nel computo si inserisce anche “l’altra faccia” della propulsione alla spina, rappresentata dalle motorizzazioni ibride plug-in.

Difficile pensare a un viatico migliore per affrontare le tante sfide elencate da Innocenti: oltre a quella più grande e impegnativa rappresentata proprio dalla mobilità elettrica, dall’evoluzione delle normative e delle tecnologie, dalla volubilità dei consumatori e dal prevedibile accentuarsi della competizione internazionale. Sfide che Porsche Italia si appresta ad affrontare con una strategia che mira a trasformare l’acquirente in cliente e le concessionarie tradizionali da punti vendita a centri di esperienza e di contatto con il brand, secondo la filosofia “Destination Porsche” che entro l’anno prevede l’adeguamento al nuovo format di metà della rete. I cambiamenti adottati per affrontare la rivoluzione che sta ridisegnando il mondo dell’auto hanno trovato riscontro, in un certo senso, nell’aspetto stesso della location scelta per l’incontro con i giornalisti: un edificio gonfiabile di 2.000 m2 nel quale installazioni d’arte moderna convivono con il sofisticato comfort di un appartamento di design e con il clima di un raffinato locale alla moda.