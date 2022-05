Porsche, l'utile sale a 1,47 mld nel primo trimestre (+17,4%). Margine operativo al 18,2%

STOCCARDA - Porsche ha iniziato l’anno registrando un andamento positivo. Nei primi tre mesi del 2022, la casa tedesca di auto sportive ha incrementato sia il fatturato sia l’utile d’esercizio rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Il fatturato è passato da 7,73 a 8,04 miliardi di euro e l’utile d’esercizio da 1,26 a 1,47 miliardi di euro. Si tratta di un aumento, rispettivamente, del 4,1 e del 17,4%. Il margine operativo è migliorato, passando dal 16,2 al 18,2%. «Nonostante tutte le sfide che stiamo affrontando a livello globale, ci manteniamo in linea con le previsioni», spiega Lutz Meschke, vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per l’area Finance e It di Porsche. «Nel primo trimestre dell’anno, Porsche ha beneficiato in particolare di un buon mix di vendite, di una crescita superiore alla media nelle altre aree di attività e di riflessi valutari positivi.

Date le numerose problematiche esterne che non siamo in grado di controllare, è difficile fare una previsione. Tuttavia, puntiamo a un margine operativo di almeno il 15% per l’anno fiscale 2022». Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi in termini di profitto nonostante il conflitto in Ucraina, il Produttore di auto sportive ha adottato ulteriori misure volte a garantire buoni risultati. «I nostri solidi dati trimestrali dimostrano l’ottimo lavoro svolto dalla nostra task force», continua Meschke. La casa automobilistica sportiva ha conseguito una crescita del fatturato nonostante un calo delle consegne del 5% rispetto all’anno precedente; nel primo trimestre sono state infatti consegnate ai clienti 68.426 vetture. I modelli più venduti risultano essere Cayenne (19.029) e Macan (18.329).