Porsche: nel 2025 ricavi in calo a 36,27 miliardi, taglia dividendo. Leiters vede ripresa nel 2026

Nell’esercizio finanziario 2025, Porsche ha registrato ricavi in calo a 36,27 miliardi (40,08 miliardi nel 2024); utile operativo da 5,64 miliardi a 413 milioni, a causa di “spese straordinarie per 3,9 miliardi, riallineamento della strategia di prodotto e ridimensionamento dell’azienda (2,4 miliardi), spese aggiuntive legate alle batterie (700 milioni) e dazi Usa (700 milioni)”. Per il numero uno Michael Leiters, si punterà sulla crescita nei segmenti ad alto margine, dopo un 2025 segnato da errori strategici sull’elettrico.

“Riposizioneremo Porsche, rendendola più snella, veloce e più desiderabile", ha detto. Il flusso di cassa netto è stato di 1,51 miliardi (2024: 3,73 miliardi); la quota di veicoli elettrici a batteria è stata del 22,2% (da 12,7%); le auto sportive consegnate 279.449 (-10,1%). Porsche stima quest’anno un rendimento operativo sulle vendite tra 5,5% e 7,5%. Ha tagliato il dividendo 2025 a 1 euro per azione ordinaria e 1,01 euro per azione privilegiata.