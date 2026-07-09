Porsche, nel semestre ha venduto “solo” 122mila auto (-16%): è il livello più basso dal 2020. Bene la gamma 911 (+19%)

Porsche ha consegnato ai clienti 122.306 veicoli nel primo semestre del 2026, contro i 146.391 dello stesso periodo dell'anno precedente, con un calo del 16%. Per il produttore tedesco di auto sportive si tratta del livello più basso dal 2020. Il calo delle vendite, si legge in una nota, è stato imputato principalmente alla fine della produzione della 718 con motore termico, alla forte domanda registrata lo scorso anno per la Macan elettrica e alla scadenza degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti.

In controtendenza, la gamma 911 che continua a registrare una «domanda robusta», con le consegne sono cresciute del 19% sul 2025. «Con circa 122.000 consegne ai clienti nel primo semestre del 2026, siamo al di sotto dello stesso periodo dell'anno scorso, ma in linea con le nostre aspettative», ha dichiarato Matthias Becker, membro del consiglio di gestione per le Vendite e il Marketing di Porsche. Al calo delle vendite hanno contribuito gli Usa (-13%), che con 37.712 consegne resta il primo mercato di Porsche, e la Cina, che ha visto le vendite crollare del 32% a 14.501 veicoli. In Germania il calo è stato del 6% mentre nel resto d'Europa del 14%.