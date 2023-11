Porsche, nuovi show-room e attenzione a futuro mobilità. Schubert: «Arrivo di Macan elettrica sarà momento importante»

MILANO - Una nuova corporale identity per i centri Porsche, anche in Italia, oltre ad uno sguardo rivolto al futuro ormai più che prossimo della mobilità. ‘Destination Porsche” è il nome scelto dalla Casa di Stoccarda per esprimere la nuova filosofia applicata alla trasformazione dello show-room, che passando dall’essere luogo prevalentemente incentrato sul prodotto ad un’esperienza di marchio incentrata sul cliente. «Uno dei nostri obiettivi - ha dichiarato Marco Schubert, vice president region Europe di Porsche - è quello di allargare il mercato anche nella direzione di un pubblico giovane e delle donne. Con i nuovi modelli in arrivo penso che andremo in questa direzione. In particolare, il prossimo arrivo della versione elettrica di Macan segnerà un momento molto importante». In Italia, dopo Piacenza, Perugia e Treviso, è stato il Centro Porsche Milano Nord ad aprire le porte del nuovo show-room, che ora diventa un luogo di incontro, di eventi, di approfondimenti ma anche di semplice ritrovo tra appassionati «Le concessionarie rimarranno il nostro focus nella vendita - ha commentato ancora Schubert - anche perché il cliente continua ad avere l’esigenza di un contatto fisico con la rete di vendita.

Non rimarranno però isolate, grazie alla possibilità di acquistare online (ora anche

auto nuove configurate dal cliente, ndr) o altro, come ad esempio gli store pop-up». Sul fronte del mercato europeo, le previsioni della casa di Stoccarda sono positive e puntano anche a nuovi paesi emergenti in termini di vendite. «Per i prossimi anni - ha detto Schubert - siamo fiduciosi di poter continuare con un andamento positivo. Ci sono mercati emergenti come il Kazakistan o anche la Turchia. Quest’ultimo è il nostro quarto mercato per quote di elettrico, mentre il primo è la Norvegia, il secondo la Svezia e il terzo il Regno Unito».

All’interno del nuovo format degli show-room Porsche, protagoniste sono le diverse zone tematiche che accompagnano i clienti in un viaggio nel mondo della casa di Stoccarda, tra novità di prodotto, il mondo E-Performance, la vista ‘dietro le quintè dell’officina, l’usato ‘Porsche Approved’ e l’esclusiva Fitting Lounge di Porsche Exclusive. Il tutto, all’insegna della passione per le quattro ruote. «Non penso che le nuove generazioni abbiamo perso interesse nei confronti delle auto - ha detto ancora il vice president region Europe di Porsche - quanto piuttosto si stiano orientando verso un tipo di mobilità differente da quella che abbiamo conosciuto tutti fino ad oggi. Personalmente guido una Taycan e miei figli l’adorano».