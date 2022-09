Porsche, quotazione il 29 settembre. Volkswagen fissa prezzo Ipo a 76,50-82,50 euro. Dividendo straordinario a inizio ‘23

WOLFSBURG - Sbarco alla borsa di Francoforte il 29 settembre e una valutazione fino a 75 miliardi di euro. La casa madre Volkswagen dopo una riunione del consiglio di sorveglianza, ha fissato la fascia di prezzo per le azioni privilegiate di Porsche tra 76,50 e 82,50 euro, vale a dire una valutazione aziendale compresa tra circa 70 e circa 75 miliardi di euro. Il gruppo di Wolfsburg punta ad una raccolta compresa tra 8,7 e 9,4 miliardi di euro dall’Ipo di Porsche. Saranno collocate fino a 113.875.000 azioni privilegiate inclusa un’eventuale opzione di over-allotment, che corrisponde a un massimo del 25% del capitale sociale privilegiato. Il periodo di sottoscrizione per investitori privati e istituzionali dovrebbe iniziare domani martedì e terminare il 28 settembre.

Confermato l’impegno degli investitori fondamentali: Qatar Investment Authority (QIA), Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price e ADQ. In futuro, uno dei maggiori azionisti di Porsche sarà la Qatar Investment Authority (QIA). L’Emirato del Golfo del Qatar, già uno dei più importanti azionisti di Volkswagen, acquisirà il 4,99% del capitale azionario privilegiato di Porsche AG nell’ambito dell’Ipo. Come previsto, Porsche Automobil Holding si è impegnata ad acquisire il 25% più un’azione del capitale sociale ordinario di Porsche AG più un sovrapprezzo del 7,5 percento.

Anche gli investitori privati possono investire in azioni Porsche in un’offerta pubblica riservata al retail in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia e Spagna. Se l’Ipo verrà attuata come previsto, nel dicembre 2022 si terrà un’assemblea generale straordinaria di Volkswagen. «Lì si prevede di proporre agli azionisti un dividendo speciale del 49% dei proventi lordi totali dal collocamento delle azioni privilegiate e dalla vendita delle azioni ordinarie da distribuire all’inizio del 2023», ha affermato il gruppo.