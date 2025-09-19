Porsche rinvia la nuova serie di Suv elettrici per netto rallentamento della domanda

Porsche ha comunicato che la nuova serie di Suv completamente elettrici è stata rinviata e sarà lanciata «in un secondo momento» e sarà inizialmente offerta solo con motore a combustione interna e ibrido plug-in, in base alle condizioni del mercato. I modelli attuali come la Panamera e la Cayenne con motore a combustione interna e ibrido plug-in saranno disponibili fino agli anni 2030.

«A causa del ritardo nell'avvio della mobilità elettrica, il lancio sul mercato di alcuni modelli di veicoli completamente elettrici avverrà in un secondo momento», spiega una nota della societa e la piattaforma «sarà riprogettata tecnologicamente» in coordinamento con altri marchi del gruppo Volkswagen. «In questo modo l'azienda reagisce al netto rallentamento della domanda di veicoli esclusivamente elettrici a batteria - si spiega -. Ciononostante, la gamma di modelli completamente elettrici esistente continuerà ad essere sviluppata. Con i modelli Taycan, Macan, Cayenne e la futura auto sportiva a due porte nel segmento 718, sara disponibile un'interessante offerta di veicoli elettrici a batteria».

«Queste decisioni si basano sulle iniziative avviate in precedenza e ci aiutano a ottenere un portafoglio molto equilibrato - ha spiegato il Ceo Oliver Blume -. Cio aumenta la nostra flessibilità e rafforza la nostra posizione in un contesto attualmente molto volatile. Con una combinazione convincente di motori a combustione, ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria, vogliamo soddisfare l'intera gamma di esigenze dei clienti. A medio termine, questo approccio dovrebbe sostenere il nostro modello di business e rafforzare la nostra posizione di mercato».