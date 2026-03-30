Porsche SE, accanto alle supercar investe 100 milioni di euro in droni e difesa informatica

Porsche SE, la holding che fa capo alle famiglie Porsche e Piëch e che detiene la maggioranza delle azioni del colosso automobilistico Volkswagen, ha annunciato di avere investito 100 milioni di euro nella difesa, un settore in cui vede 'un forte potenziale di crescita'. Come riporta l'agenzia Afp questa operazione è stata effettuata attraverso la società Deutsche Telekom Capital Partners (Dtcp) che, si legge nel profilo web, è il gruppo di gestione degli investimenti di Deutsche Telekom che 'opera come ponte tra Europa, Silicon Valley e Israele'.

Porsche SE ha dichiarato in un comunicato di voler contribuire «alla sovranità tecnologica dell'Europa» con un investimento che si concentra «sulle startup tecnologiche europee nel settore della difesa, in particolare nei settori delle soluzioni software, della difesa informatica, dell'intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi». In precedenza Porsche SE ha già investito in aziende come Isar Aerospace, pioniere europeo nei lanci orbitali, e Quantum Systems, produttore tedesco di droni fondato da Florian Seibel e con uno stabilimento in Germania e uno a Kiev, in Ucraina.