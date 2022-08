Porsche, vola l’utile nel primo semestre: +31% a 3,24 mld di euro. Per l’intero anno azienda prevede risultato tra 4,1 e 6,1 mld

STOCCARDA - I buoni risultati della casa automobilistica Volkswagen hanno contribuito all’ottima performance del primo semestre della società madre Porsche Automobil Holding Se (Pse), che ha registrato un utile superiore del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha dichiarato oggi il gruppo. Al netto delle imposte, il risultato è stato di 3,24 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari), ha annunciato il gruppo quotato al Dax di Stoccarda. Per l’intero anno, l’azienda prevede ancora un utile al netto delle imposte compreso tra 4,1 e 6,1 miliardi di euro. La holding di Stoccarda, in cui sono confluite le quote delle famiglie proprietarie di Volkswagen, Porsche e Piëch, ha beneficiato soprattutto dei risultati del costruttore di Wolfsburg. Porsche Se detiene il 53,3% dei diritti di voto e il 31,9% del capitale di Volkswagen.

Grazie a queste azioni, Porsche ha registrato un utile di 3,1 miliardi di euro nel primo semestre dell’anno, in crescita rispetto ai 2,51 miliardi di euro di un anno fa. La scorsa settimana, Volkswagen ha registrato un aumento del 27% dell’utile netto attribuibile nella prima metà dell’anno, raggiungendo i 10,3 miliardi di euro. Le famiglie vogliono riacquistare un’influenza diretta sul produttore di auto sportive attraverso la prevista Ipo di Porsche Ag, ora sotto l’ombrello del Gruppo Volkswagen. Il 25% più un’azione andrà a Porsche SE nell’operazione, mentre fino al 25% delle azioni privilegiate sarà collocato sul mercato. Tuttavia, analisti ed esperti hanno recentemente evidenziato potenziali problemi nella gestione dell’azienda dopo l’annuncio che l’amministratore delegato di Porsche Ag Oliver Blume assumerà da settembre anche questo ruolo nel gruppo automobilistico, che comprende anche i marchi Skoda, Audi e Seat, tra gli altri.