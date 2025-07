Poste Italiane, in Molise avvia l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Poste Italiane avvia in Molise l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali. L'iniziativa è stata illustrata a Campobasso, presso il Parlamentino della Regione, in un incontro con il presidente di Anci Molise, Gianfranco Paolucci, e numerosi sindaci. L'installazione, completamente a carico di Poste Italiane, si legge su Tg Poste, non comporta oneri per le amministrazioni e contribuirà a favorire la mobilità sostenibile, uno degli obiettivi del progetto 'Polis', dedicato ai comuni sotto i 15mila abitanti.

In Molise sono già state installate 14 colonnine elettriche presso altrettanti uffici postali, per un totale di 21 prese. Una volta completato l'allaccio, saranno accessibili 24 ore su 24 anche per cittadini non clienti Poste. Durante l'incontro è stato anche fatto il punto sul progetto 'Polis': 82 uffici ristrutturati, 133 attivi con i servizi Inps, certificati anagrafici, atti di volontaria giurisdizione e obiettivo di 92 sedi rinnovate entro fine anno.