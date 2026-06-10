Prima acquisizione per Powy: 138 nuovi punti di ricarica negli outlet McArthurGlen e Promos

Chi viaggia in elettrico lo sa bene: sfruttare i tempi morti della sosta per fare il pieno di energia è la chiave per ottimizzare i viaggi. Presto, per chi frequenta i grandi templi dello shopping italiano, questa operazione diventerà ancora più fluida. La rete di ricarica cambia gestione e si prepara a un radicale ammodernamento tecnologico in cinque tra i più frequentati outlet d'Italia: Serravalle Designer Outlet in Piemonte, Noventa di Piave Designer Outlet in Veneto, Castel Romano Designer Outlet nel Lazio e La Reggia Designer Outlet in Campania (tutti McArthurGlen), e Barberino Designer Outlet in Toscana (Promos).

La novità è il risultato dell'acquisizione del 100% di RAW Charging Network Italy da parte di Powy, società che possiede, sviluppa e gestisce la principale rete indipendente italiana di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici. Per l'operatore torinese si tratta della sua prima acquisizione dalla sua fondazione nel 2021, una mossa strategica che permette di inserire nel proprio network 136 punti di ricarica già operativi, a cui si aggiungono da subito due nuovi punti in DC installati contestualmente all’operazione. Complessivamente, il network si arricchisce di 138 punti situati in poli commerciali di rilievo, capaci di attrarre un flusso annuo superiore ai 20 milioni di visitatori.

“Con questa prima operazione inauguriamo una nuova fase di crescita anche attraverso acquisizioni mirate, che si affianca al nostro motore di crescita organica, che da anni è fonte di continue soddisfazioni”, spiega Federico Fea, CEO e Co-founder di Powy. “Siamo felici di collaborare con realtà di prim’ordine come McArthurGlen e Promos, con cui abbiamo definito un importante piano di investimenti volto a migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti con nuove infrastrutture rapide e ultra-rapide”.

Infatti, per chi guida un'auto elettrica, l'aspetto più rilevante riguarda l'aggiornamento tecnologico: Powy rinnoverà completamente le infrastrutture esistenti uniformandole ai propri standard. Inoltre, i punti di ricarica saranno dotati del sistema Dynamic Load Management (DLM), per una gestione avanzata e ottimizzata della potenza disponibile tra i punti di ricarica.

La scelta di presidiare i parchi commerciali non è casuale ma risponde a un'esigenza reale: solo in queste cinque strutture, nell'ultimo anno, sono state registrate circa 29.000 sessioni di ricarica, contribuendo a risparmiare oltre 334 tonnellate di CO₂ nell'arco di un anno. In un panorama nazionale che ha ormai superato la soglia dei 73.000 punti di ricarica pubblici nel 2025 (dati Motus-E), i grandi poli retail stanno diventando nodi strategici per la ricarica pubblica, grazie a flussi di visitatori elevati e tempi di permanenza compatibili con le esigenze di ricarica.