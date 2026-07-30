Powy allarga la rete: a Bolzano 35 nuovi punti di ricarica con sensori anti-abusivi

Powy, società che possiede, sviluppa e gestisce la principale rete indipendente italiana di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, porta a Bolzano 35 nuovi punti di ricarica. Un progetto che rafforza in modo significativo l'infrastruttura locale che ha previsto un investimento complessivo di circa 700 mila euro. Il piano prevede un totale di 18 stazioni di ricarica, di cui 15 gia installate, mentre 2 location sono in attesa degli ultimi permessi e 1 sara presa in gestione dal 2029. Le infrastrutture sono progettate per rispondere alle diverse esigenze di mobilita con il seguente assetto: 1 stazione in AC, 9 in DC, 6 in DC+ e 2 in tecnologia HPC.

Il piano di attivazione procede a ritmi serrati: entro la fine del mese di luglio saranno infatti gia 8 le stazioni attive, per un totale di 16 punti di ricarica operativi (2 in AC, 6 in DC, 6 in DC+ e 2 in HPC). Le stazioni in fase di attivazione nel mese di luglio andranno a coprire aree strategiche come Via Milano, Via Volta, Via Cassa di Risparmio, Via Claudia Augusta e Viale Europa. Inoltre, per garantire il miglior servizio possibile e ottimizzare l'uso dell'infrastruttura, le stazioni saranno dotate di sensori intelligenti di monitoraggio degli stalli. Questa tecnologia, posta sul manto stradale, permette di rilevare la presenza dei veicoli distinguendo tra auto in ricarica e veicoli in sosta impropria, in modo da contrastare l'occupazione abusiva degli spazi dedicati alla mobilita elettrica.