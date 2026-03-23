Powy si consolida a Milano, in arrivo nuovi punti di ricarica in collaborazione con il Comune

Powy, società che possiede, sviluppa e gestisce la principale rete indipendente italiana di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, consolida la propria presenza a Milano, dove oggi conta già 18 location attive, realizzate in collaborazione con il Comune di Milano e con operatori privati, per un totale di 52 punti di ricarica pubblici. La presenza attuale rappresenta la base di un piano di sviluppo che prevede oltre 30 location in fase di pianificazione sul territorio comunale, per oltre 60 nuovi punti di ricarica. Le colonnine Powy, alimentate al 100% da energia rinnovabile, utilizzano un mix tecnologico progettato per rispondere sia alle esigenze di ricarica quotidiana sia a quelle più rapide. «Tra le location già attive e quelle in pianificazione, Powy investe su Milano circa 900mila euro.

Si tratta di una prima fase: siamo pronti a creare almeno altri 300 punti di ricarica nei prossimi mesi per venire incontro alla crescente domanda», dichiara Federico Fea ceo e co-founder di Powy. «Il nostro obiettivo - aggiunge - è continuare a collaborare con l'amministrazione per contribuire sempre più allo sviluppo della mobilità sostenibile ed al miglioramento della qualità di vita delle persone». L'implementazione della rete di stazioni di «ricarica Powy si inserisce perfettamente nella visione che abbiamo di una città che punta sulla mobilità sostenibile», sostiene Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano. «Ci consente infatti - aggiunge - di offrire un servizio sempre più efficiente ai tanti milanesi che utilizzano l'auto elettrica e costituisce un incentivo alla diffusione di questi veicoli con benefici per la qualità dell'aria e dell'ambiente».