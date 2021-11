Prezzi auto, ad ottobre in aumento sia vetture nuove che usate. Rispettivamente del 2,5% e dello 0,9%

In autunno i prezzi delle auto nuove sono tornati a salire. Il tasso di crescita tendenziale (ossia su base annua) dei prezzi delle vetture nuove in ottobre è stato del 2,5%, in aumento rispetto al +2,4% di settembre e al +2,1% di agosto. Questi dati emergono da un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec. Come evidenziato dal grafico, i prezzi delle auto nuove sono cresciuti di mese in mese nel primo semestre del 2021, fino al picco (+3,2%) registrato a giugno. In seguito però, la crescita dei prezzi delle auto nuove ha subìto un rallentamento tra luglio e agosto, mentre a partire da settembre è in atto una risalita. L’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec ha preso in considerazione anche la situazione delle auto usate, i cui prezzi in ottobre hanno registrato un aumento dello 0,9%, con una tendenza in crescita rispetto a luglio (stabile rispetto al 2020), agosto (+0,3%), e settembre (+0,7%). I prezzi per i servizi di manutenzione e riparazione auto in ottobre hanno avuto un tasso di crescita su base annua dell’1,4%, in lieve calo rispetto all’1,5% di settembre e all’1,6% di agosto.