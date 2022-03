Prezzi carburanti ancora in aumento, il diesel supera la benzina. Salgono anche Gpl e metano

Continuano gli aumenti sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in salita dopo il crollo delle due sedute precedenti, le compagnie lasciano oggi invariati i prezzi raccomandati di benzina e diesel. I prezzi praticati sul territorio, per effetto dei corposi rincari della scorsa settimana, risultano però ancora in forte crescita: la media nazionale del diesel supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche Gpl e metano auto. Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,217 euro/litro (venerdì 2,182), con i diversi marchi compresi tra 2,183 e 2,264 euro/litro (no logo 2,189).

Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173) con le compagnie posizionate tra 2,197 e 2,252 euro/litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro (venerdì 2,275) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,247 e 2,401 euro/litro (no logo 2,232). La media del diesel servito vola a 2,333 euro/litro (venerdì 2,270) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,280 e 2,399 euro/litro (no logo 2,261).Anche i prezzi praticati del Gpl salgono e vanno da 0,881 a 0,902 euro/litro (no logo 0,877). Infine, il prezzo medio del metano auto è ancora in crescita e si posiziona tra 1,977 e 2,355 (no logo 2,241), con il valore massimo in calo.