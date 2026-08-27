Prezzi dei carburanti in lieve calo, benzina self a 2,014 euro. Gasolio scende a 2,131 euro

Prezzi dei carburanti in lieve calo; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,014 euro al litro per la benzina (2,016 ieri) e 2,131 euro al litro per il gasolio (2,134 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,095 euro al litro per la benzina (2,096 il prezzo di ieri) e 2,206 euro al litri per il gasolio (2,210 il prezzo di ieri).