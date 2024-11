I prezzi dell’endotermico e dell’auto elettrica si stanno livellando. In media la differenza è ancora 5.583 euro

Il divario di prezzo tra le auto elettriche e i modelli a combustione si sta riducendo. A novembre rispetto a ottobre, secondo lo studio sul mercato delle auto nuove di Automotive Research, la differenza di prezzo tra i 20 modelli di punta del mercato tedesco si è ridotta di circa 1.100 euro. In media, gli acquirenti devono ancora pagare 5.583 euro in più per un veicolo completamente elettrico rispetto a uno con motore a combustione. Secondo quanto riporta il sito interautonews.com sono stati presi in considerazione i cosiddetti prezzi di transazione, ossia i prezzi di listino meno gli sconti apertamente pubblicizzati.

Secondo il direttore dello studio, Ferdinand Dudenhoffer, la normativa Ue obbligherà i produttori a vendere un numero proporzionalmente maggiore di veicoli elettrici a partire dal prossimo anno. In caso contrario, le sanzioni potrebbero essere elevate. Il rinvio della regolamentazione richiesta dall’industria, invece, rallenterebbe ancora una volta la vendita di veicoli elettrici, avverte l’esperto del settore automobilistico. Per i prossimi mesi, si prevede un leggero aumento della percentuale di veicoli elettrici sul mercato tedesco; in ottobre, si è attestata al 15,3%. Ma la brusca fine del bonus ambientale statale per l’acquisto di auto elettriche all’inizio dell’anno continuerà ad avere un impatto.