Prezzo carburanti, Cingolani: «Aumenti immotivati, è una colossale truffa. Non esiste motivazione tecnica di questi rialzi»

«Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi», «una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini». Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani intervenendo in una trasmissione TV. Il ministro Cingolani parlando di speculazione di mercato «si riferiva al prezzo del greggio e del gas, in aumento esponenziale nonostante non ci siano problemi di carenza dell’offerta». È quanto fanno sapere fonti del ministero della Transizione ecologica.