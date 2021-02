Primato Ferrari a Padova, una 360 Modena pagata in bitcoin. Collaborazione Veloce Classic e processore pagamenti tinkl.it

PADOVA - Per la prima volta in Italia e in Europa, una Ferrari 360 Modena è stata venduta tramite bitcoin, grazie alla collaborazione tra Veloce Classic di Padova e tinkl.it il processore Italiano di pagamenti in questa criptovaluta. Un primato che evidenzia l'aumento dell'interesse nei confronti del bitcoin come vero e proprio strumento di pagamento.

Negli ultimi mesi è cresciuto il numero delle persone che hanno iniziato a conoscere bitcoin e valutarlo non solo come possibile oggetto di investimenti ma come 'bene di scambio', soprattutto nel mercato dell'auto. Molte concessionarie - segnala tinkl.it che fa parte del gruppo The Rock Trading - Digital Rock Holding - hanno iniziato ad introdurre bitcoin come sistema di pagamento, esattamente come nel recente caso di Veloce Classic di Padova. L'operazione ha portato notevole visibilità alla concessionaria, così da attirare l'attenzione di più clienti alto-spendenti, come nel caso di un cliente il quale ha deciso di acquistare una Ferrari 360 Modena pagando direttamente in bitcoin, registrando un primato in Italia.

"Siamo compiaciuti - ha commentato Daniele Pregnolato, Ceo di tinkl.it - e molto soddisfatti di aver risposto, grazie al nostro servizio a costo zero per il commerciante, a una precisa esigenza dell'acquirente, a maggior ragione in un momento storico estremamente particolare. Questo accordo può diventare la base per un'ulteriore diffusione della valuta digitale come sistema di pagamento oggettivamente riconosciuto".