Primerent protagonista al Fleet Motor Day 2025 per presentare due nuovi servizi: PreLease e Long Relief

Primerent, azienda leader nel noleggio a breve e medio termine di veicoli di alta gamma, ha annunciato la sua partecipazione al Fleet Motor Day 2025, evento di riferimento per il settore delle flotte aziendali in Italia. Sarà ancora l'Autodromo di Vallelunga ad ospitare la manifestazione, in scena i prossimi 8 e 9 aprile, offrendo a Primerent l'opportunità di consolidare il proprio ruolo di partner strategico-operativo per fleet manager e noleggiatori tradizionali, presentando soluzioni innovative per la gestione delle vetture premium.​

In un mercato automobilistico in continua evoluzione, caratterizzato da una crescente domanda di flessibilità e immediatezza, Primerent risponde alle esigenze delle aziende con due servizi distintivi: PreLease e Long Relief. Il servizio PreLease assicura la pre-assegnazione di veicoli premium durante i mesi di attesa per la consegna delle auto ordinate dai noleggiatori tradizionali, garantendo ai clienti un'esperienza senza interruzioni. Long Relief, invece, rappresenta la soluzione ideale per esigenze temporanee, come la sostituzione immediata di vetture premium per dirigenti e top manager.​

Per entrambi i servizi, Primerent mette a disposizione una flotta di SUV di alta gamma. Tra questi troviamo Range Rover Sport e Classic, Audi Q8, Porsche Macan, BMW X5, X6 e X7, oltre a numerose Mercedes tra cui GLC, GLE, Classe G e GLE 53 Coupé. Con oltre 500 auto premium in pronta consegna, l'azienda offre un servizio personalizzato che comprende un account dedicato disponibile 24 ore su 24, multilingua, la possibilità di consegna e ritiro ovunque in Italia e una durata di noleggio flessibile da un giorno a 12 mesi.

Nicola Contaldi, General Manager di Primerent, ha sottolineato l’importanza della partecipazione all’evento di Vallelunga: «Fleet Motor Day è per noi un momento strategico: ci permette di dialogare direttamente con i protagonisti della mobilità aziendale e raccontare il nostro approccio su misura, pensato per rispondere con prontezza alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e selettivo. Con soluzioni come PreLease e Long Relief, vogliamo affermare un nuovo standard nel noleggio premium: flessibile, immediato e realmente orientato al cliente».

Il mercato delle flotte aziendali sta attraversando una fase di trasformazione significativa, con un'attenzione crescente verso la sostenibilità e l'adozione di veicoli a basse emissioni. In questo contesto, Primerent si distingue per la capacità di offrire soluzioni di mobilità che combinano l'eleganza e le prestazioni dei veicoli premium con la flessibilità richiesta dalle moderne esigenze aziendali. Primerent opera in tutta Italia e nel Sud Europa, fornendo un servizio di noleggio di lusso che si adatta sia alle necessità di breve che di medio termine.

La presenza di Primerent al Fleet Motor Day 2025 sottolinea l'impegno dell'azienda nell'essere all'avanguardia nel settore del noleggio premium, offrendo soluzioni innovative che rispondono alle sfide attuali del mercato delle flotte aziendali. Con una gamma di servizi pensati per garantire continuità operativa e soddisfazione del cliente, Primerent si conferma come partner ideale per le aziende che cercano soluzioni di mobilità premium efficienti e flessibili.