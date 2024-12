Primerent si conferma leader in Europa nel noleggio di auto premium

MILANO – Con il suo parco auto, composto da oltre 400 vetture, Primerent si conferma azienda leader nel settore del noleggio auto di alta gamma a breve e medio termine. Fondata nel 2004 da Saverio Castellana, oggi CEO e principale azionista, Primerent in quasi 20 anni di attività si è resa protagonista di una crescita costante che la posiziona al vertice del settore in Europa. Con un aumento del fatturato del 10% rispetto ai 20 milioni di euro del 2023, Primerent si conferma come il punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di mobilità esclusiva e personalizzata.

Il settore del noleggio auto di lusso è uno dei più dinamici in Europa, con un valore di mercato di 169 milioni di euro nel 2023 e previsioni che indicano una crescita fino a 195 milioni per quest’anno e, addirittura, 714 milioni entro il 2030. In questo contesto Primerent, non solo guida il mercato, ma stabilisce nuovi standard grazie alla sua offerta innovativa e a una flotta composta da oltre 400 veicoli di proprietà. Non solo, il valore aggiunto dell’azienda è la varietà dei modelli disponibili passando da una Mini Cabrio fino ad arrivare agli ultimi modelli di Porsche e Ferrari.

Il successo di Primerent è radicato nella capacità di adattarsi alle esigenze di una clientela sempre più orientata alla flessibilità e alla qualità. Grazie a otto centri operativi distribuiti lungo tutta la penisola (Roma, Milano, Firenze, Ventimiglia, Verona, Olbia, Bari e Palermo) e un servizio di consegna e ritiro a domicilio, l’azienda offre soluzioni personalizzate che soddisfano anche le richieste e i clienti più esigenti.

Primerent ha costruito il suo successo sulla capacità di fornire esperienze di mobilità uniche, supportate da un servizio clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non per ultimo un’ampia flotta che spazia da SUV a berline, auto sportive e modelli elettrici. Il parco auto viene, inoltre, aggiornato ogni otto mesi per seguire le novità del mercato e, al contempo, garantire i più alti standard di comfort e sicurezza.

Un elemento distintivo dell’offerta di Primerent è rappresentato dai suoi Specialist Driver, formati presso la Primerent Driver Academy. Questi professionisti non solo consegnano e ritirano i veicoli, ma forniscono anche assistenza personalizzata, garantendo che ogni aspetto del noleggio sia impeccabile. L'attenzione ai dettagli è uno dei fattori che permette a Primerent di mantenere un alto livello di soddisfazione della clientela, sia nazionale che internazionale.

Nel 2025, Primerent prevede di espandersi ulteriormente con l’apertura di una nuova filiale in Europa centrale, un passo strategico per rafforzare la sua presenza internazionale. Questa espansione non è solo una risposta alla crescente domanda di mobilità premium, ma anche un modo per consolidare la propria leadership nel settore. L’evoluzione continua del servizio porterà, inoltre, Primerent ad incrementare la sua flotta del 25% nel prossimo anno.

Parallelamente, l’azienda sta lavorando a una trasformazione digitale che consentirà ai clienti di gestire autonomamente il processo di noleggio tramite una piattaforma innovativa. Attraverso tale sistema, ci sarà quindi una maggiore efficienza migliorando e facilitando l’esperienza d’uso del cliente. Inoltre si potrà ottenere un livello di personalizzazione ulteriore che permetterà ai consumatori di selezionare ogni singolo dettaglio del veicolo per renderlo più affine alle proprie esigenze.

Con un impegno continuo verso l’innovazione e la qualità, Primerent continua a ridefinire il concetto di mobility as a service che lascia libertà di scegliere il mezzo più adatto in base all’occasione d’uso. L’azienda è una delle poche sul mercato in grado di offrire un servizio che va oltre le aspettative trasformando ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile.