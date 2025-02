Il primo Charging Hub per i grandi camion elettrici è a Bagnolo San Vito (MN) ed è di Milence

Milence, joint-venture tra Volvo Group, Daimler Truck e Traton Group, ha aperto il suo primo Charging Hub in Italia per mezzi pesanti a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, dando così il proprio supporto allo sviluppo del trasporto merci elettrico nel nostro paese.

L’hub si trova all’uscita del casello Mantova Sud dell’autostrada A22 che parte da Modena e va verso il Brennero, un’arteria strategica visto che congiunge l’Italia alla Germania, fa parte del corridoio Scandinavia-Mediterraneo, e prende l’avvio dall’Autostrada del Sole A1, spina dorsale della viabilità italiana unendo Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Inoltre dista 40 km da Verona dove la A22 si interseca invece con la A4 Torino-Trieste, parte integrante del corridoio Mediterraneo, che parte dall’estremità più a Sud della Spagna e arriva fino ai confini con l’Ucraina.

Il nuovo Charging Hub di Bagnolo San Vito è composto da 7 colonnine di ricarica da 400 kW con spine CCS (le stesse utilizzate per le autovetture) prodotte dall’italiana Alpitronic e a fianco ci sono anche 12 stalli per autovetture e dunque anche per mezzi commerciali leggeri. Il consorzio Milence è stato costituito nel 2022 e ha l’obiettivo di installare 1.700 punti di ricarica in tutta Europa entro il 2027. Il programma è inoltre passare presto al nuovo standard MCS che permetterà di portare la potenza a 1.000 kW accorciando radicalmente i tempi di ricarica.

Con tali potenze infatti i grandi camion elettrici potranno rifornirsi completamente in 30-45 minuti permettendo a questa forma di trasporto di accorciare i tempi di trasferimento. La grande stazione di ricarica è stata inoltre progettata per offrire servizi ad hoc ed uno spazio per permettere agli autotrasportatori di riposarsi, inoltre è in convenzione con i principali network di pagamento oltre a permettere di saldare il conto del rifornimento direttamente con carta di credito.

La tariffa di ricarica standard è di 0,399 euro per KWh, iva esclusa ovvero 0,48678 con l’Iva compresa. I decimali possono sembrare un eccesso, ma quando fanno la differenza per rifornimento da centinaia di kW, e possono risultare importanti per incentivare l’elettrificazione delle fotte per autotrasporto e la decarbonizzazione della logistica. Al momento ci sono 11 stazioni Milence operative in Europa, altre 10 sono in costruzione e altre più di 40 sono in preparazione delle quali due in Italia: Piacenza e Palmanova (UD), entrambe punti nevralgici delle grandi rotte del trasporto.

«L'apertura del nostro primo hub in Italia dimostra il nostro impegno a riunire tutti gli operatori del settore – ha dichiarato il ceo di Milence, Anja van Niersen – per creare una piattaforma che guidi la prossima svolta nel trasporto sostenibile. Questo hub fornisce all'Italia una solida base per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di trasporto a emissioni zero. Segna un salto significativo verso il futuro del trasporto su strada in Italia e in tutta Europa, mentre ci muoviamo verso un futuro sostenibile e a zero emissioni».