Produttori auto europei chiedono aiuto alla UE: Coordinare misure per rilanciare il mercato

BRUXELLES - «La priorità numero uno del settore è quella di rilanciare il mercato, consentendo in tal modo di riprendere la produzione nei siti in tutta la UE». Questa la richiesta dei produttori auto e di componentistica alla Ue. Lo indica l’Acea. Il direttore generale Eric-Mark Huitema ha specificato che ‘ dato il crollo quasi totale delle vendite, sarà cruciale fornire un forte stimolo di mercato per consentire ai produttori di veicoli di riaprire completamente le strutture di produzione e mantenere le persone nel lavoro».

Acea (produttori) e Clepa (componentistica) hanno invitato la Commissione europea a coordinare i sistemi nazionali di rinnovo della flotta per garantire che le condizioni del mercato siano armonizzate in tutto il continente con l’intervento del bilancio europeo. I Ceo dell’intera catena del valore automobilistico si sono incontrati via teleconferenza con gli esponenti della Commissione Timmermans e Breton per discutere le priorità di un piano di ripresa per il settore automobilistico. Tra gli altri hanno partecipato Oliver Zipse (Bmw) , Ola Kallenius (Daimler), Michael Leiters (Ferrari), Mike Manley (Fca e presidente Acea).