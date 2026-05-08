Produttori europei auto, l'Industria Accelerator Act valido solo con solida strategia industriale

L'Industrial Accelerator Act, presentato dalla Commissione Europea, «potrà raggiungere i propri obiettivi solo se accompagnata da una solida strategia industriale che rafforzi la competitività dell'Europa». Lo afferma l'Acea, l'Associazione europea dei costruttori di automobili. «Ciò - afferma - e particolarmente importante per le batterie, poichè la proposta si basa su ipotesi ottimistiche riguardo alla futura disponibilità interna di componenti. Senza energia piu economica, procedure di autorizzazione piu rapide e sostegno agli investimenti, la produzione di batterie nell'Ue non crescerà abbastanza rapidamente da soddisfare le ambiziose ipotesi di contenuto locale previste dalla proposta».

Per l'Acea «IAA puo diventare un potente strumento di competitività. Tuttavia, per avere successo, deve essere radicata nelle realtà della catena del valore e offrire un approccio piu pratico e flessibile al calcolo del contenuto europeo. Chiediamo ai colegislatori di rielaborare l'attuale proposta», tenendo conto di una serie di considerazioni, che l'Associazione presenterà al piu presto all'Ue. In particolare, si chiede di chiarire «la metodologia per definire l'acciaio e l'alluminio a basse emissioni di carbonio, nonche l'interpretazione giuridica del fatto che l'assemblaggio di veicoli all'interno dell'Unione significhi in tutti i casi UE-27» e di «fornire incentivi sufficienti a compensare i costi di localizzazione, come ad esempio l'estensione dei supercrediti a tutte le auto e i furgoni elettrici a batteria «made in EU».

L'Acea sottolinea poi «il rischio di trasformare l'Industrial Accelerator Act in un Industrial Administrative Act. L'onere di creare nuovi processi per rendicontare l'origine di migliaia di componenti provenienti da una miriade di fornitori in tutto il mondo sara significativo. La conformita deve essere facilmente verificabile e la rendicontazione deve essere il piu snella possibile». La proposta attuale, poi, «non riflette sufficientemente le realta specifiche di autocarri, autobus e veicoli piu lunghi, compreso il trattamento dei veicoli a piu sezioni e dei veicoli a doppio uso, nonche i tempi di sviluppo piu lunghi dei veicoli in questo segmento».

«Inoltre, il ruolo specifico della sicurezza informatica per i veicoli che forniscono servizi pubblici non e adeguatamente affrontato». Quando l'IAA entrera in vigore, «potrebbe essere troppo tardi per sostenere il segmento degli autobus, che e gia sottoposto a forte pressione da parte dei concorrenti extra-UE e potrebbe richiedere soluzioni separate a breve termine. Non e inoltre chiaro se i bilanci pubblici saranno in grado di assorbire i costi aggiuntivi associati ai nuovi requisiti dei veicoli pesanti. Una visione piu dettagliata dei costruttori di veicoli pesanti e disponibile qui».