Produzione auto, aprile positivo per industria automotive italiana: + 9%. Nei 4 mesi -8%

TORINO - La produzione di autovetture supera le 62.000 unità nel mese di aprile, in crescita del 9% rispetto allo stesso mese del 2017. Nel primo quadrimestre registra una flessione dell’8% (circa 238.000 vetture). I dati sono dell’Anfia. A marzo, il valore delle esportazioni di autoveicoli dall’Italia ammonta a 2,12 miliardi di euro, il 5,1% del totale esportato con un calo del 7,5%. L’import di autoveicoli vale, invece, 3,53 miliardi di euro (+0,7%), pari al 9,5% del totale importato in Italia. Gli Stati Uniti continuano a rappresentare, in valore, il primo Paese di destinazione per l’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del 19%, seguiti da Germania e Francia, rispettivamente con il 14% e il 13%.

«La produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme è cresciuta in aprile del 3,1%, dopo -1,9% di marzo, +1,9% di febbraio e +2,3% di gennaio», commenta Gianmarco Giorda, direttore dell’Anfia.« Nel comparto della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, nonostante il calo tendenziale dell’1% nel mese, si mantiene, nel progressivo 2018, una crescita a doppia cifra dell’indice (+10,4%), grazie ai significativi aumenti registrati a febbraio e a marzo. Il fatturato totale di questo specifico comparto cresce del 14,2% a gennaio-marzo 2018». Il fatturato5 del settore automotive, infine, presenta un incremento del 3,6% a marzo, gli ordinativi risultano in crescita del 3,3%.