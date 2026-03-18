Produzione auto con sempre più robot: l’industria accelera sull’automazione. Una risposta strategica all’aumento dei costi operativi

L’industria automobilistica sta vivendo una rapida accelerazione nell’adozione di robotica e automazione, come evidenziato da un sondaggio ABB. Il 31% dei produttori indica questi investimenti come risposta strategica all’aumento dei costi operativi e alla crescente pressione competitiva globale.

La robotizzazione consente maggiore efficienza, riduzione degli errori e ottimizzazione della produzione, elementi cruciali in un mercato sempre più complesso. Questa trasformazione segna il passaggio verso fabbriche intelligenti e altamente digitalizzate, dove l’intervento umano si riduce a favore di sistemi automatizzati. Tuttavia, il cambiamento implica anche sfide, tra cui investimenti iniziali elevati e impatti sull’occupazione. Nel complesso, come riporta il sito interautonews.com, il trend conferma che la competitività futura del settore auto dipenderà sempre più dalla capacità di integrare tecnologie avanzate e processi produttivi innovativi.