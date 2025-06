Produzione di auto in Gb ai minimi da 70 anni ad aprile, pesano i dazi Usa

Il numero di auto prodotte nel Regno Unito è diminuito drasticamente in aprile, a causa soprattutto dei dazi Usa introdotti dal presidente Donald Trump sul settore, scendendo ai minimi da oltre 70 anni, fatta eccezione per il 2020 quando era in vigore il lockdown durante la pandemia da Covid. È quanto emerge dagli ultimi dati della Society for Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione di categoria dell'industria automobilistica britannica. In tutto sono usciti dagli stabilimenti 59.203 veicoli, il 16% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e un quarto in meno rispetto a marzo, quando i produttori avevano spedito più auto negli Stati Uniti prima che entrassero in vigore i dazi del 25%.

Fra i fattori che hanno inciso sul brusco calo, secondo l'Smmt, c'è anche il cambiamento più ampio nell'industria, con il passaggio dalle auto a benzina ai veicoli elettrici. I produttori britannici inoltre, a partire da Jaguar Land Rover, stanno esprimendo frustrazione per il fatto che il nuovo accordo raggiunto a inizio maggio tra Regno Unito e Usa per ridurre i dazi sulle auto al 10% fino a una quota di 100.000 veicoli stia impiegando troppo tempo per entrare in vigore.