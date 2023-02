Produzione auto in rialzo, +13,5% a dicembre e +1,7% intero 2022. Anfia: in crescita da 5 mesi volumi vetture prodotte

TORINO - A dicembre 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra una crescita del 13,5% rispetto a dicembre 2021, mentre nell’intero 2022 aumenta dell’1,7%. Secondo i dati preliminari dell’Anfia, la produzione delle sole auto è in aumento del 10,1% a dicembre e del 6,6% nel 2022. La produzione del totale degli autoveicoli, invece, nell’intero 2022 cala di meno di mille unità (-0,1% rispetto al totale 2021). «La variazione positiva di dicembre conferma il trend di crescita dei quattro mesi precedenti, segnando il quinto rialzo tendenziale consecutivo» afferma Gianmarco Giorda, direttore dell’Anfia. «Per il quinto mese consecutivo, l’indice della fabbricazione di auto registra un incremento a doppia cifra nel mese (+15,4%) e si conferma in crescita anche l’indice della produzione di parti e accessori per auto e motori (+12,3%), quarto rialzo consecutivo. Infine, la produzione di auto, secondo i dati dell’Anfia, aumenta del 10,1% a dicembre e chiude il 2022 a +6,6%.

Nel 2022 la produzione automotive nel complesso è in leggero rialzo (+1,7%), dopo un trend altalenante, con un miglioramento perlopiù nel secondo semestre. Il totale degli autoveicoli prodotti nel 2022 perde meno di mille unità (-0,1%) rimanendo all’incirca sugli stessi livelli, ma a confronto con l’anno record 2017, quando la produzione domestica superava il milione di unità - volumi ideali per assicurare il mantenimento degli investimenti produttivi della componentistica sul territorio - il calo è di circa 345 mila unità». Giorda osserva che «se da un lato lo stanziamento, nel 2022, di uno specifico Fondo per l’automotive ha in parte contribuito a una prima ripresa del settore - e auspichiamo possa favorire anche nei prossimi mesi la crescita della domanda - la crisi dei microchip, i rincari delle materie prime e le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno pesantemente impattato sulle catene di fornitura e sulla catena logistica».