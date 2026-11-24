La Presidenza irlandese dell'Unione Europea ha presentato la quarta proposta di compromesso sull'Industrial Accelerator Act, che introduce significative modifiche ai requisiti di origine per il settore automobilistico. Il nuovo testo, distribuito ieri sera agli Stati membri, prevede che la quota di veicoli conformi alle norme sull'origine Ue, necessaria per soddisfare i requisiti della preferenza europea (il cosiddetto "made in Europe"), scenda dall'attuale 85% al 75%.

Incentivi alla ricerca e sviluppo in Europa. La proposta introduce un ulteriore meccanismo di flessibilità: la soglia può scendere al 70% se almeno il 50% della spesa in ricerca e sviluppo del costruttore è effettuata all'interno dell'Unione Europea. L'obiettivo di questa misura è quello di incentivare le aziende a mantenere e sviluppare attività ad alto valore aggiunto in Europa, rafforzando il tessuto industriale e tecnologico del continente.

Definizione più precisa dell'ambito geografico. Il testo definisce in modo più preciso l'ambito geografico delle misure per il settore automobilistico, inserite in un capitolo dedicato. Per quanto riguarda i supercrediti di CO2, il riferimento resta l'Ue-27. Per gli appalti pubblici e gli altri regimi di sostegno, l'assemblaggio dei veicoli può invece avvenire anche nei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in Svizzera e nel Regno Unito.

Apertura a partner terzi su base di reciprocità. Per alcuni componenti specifici, tenendo conto delle catene di approvvigionamento internazionali, potrebbero essere ammessi anche Giappone e Corea del Sud. Tuttavia, viene confermato il principio fondamentale secondo cui l'estensione della preferenza europea ai partner esterni all'Ue è legata alla reciprocità: verrebbe concessa soltanto se il Paese terzo garantisce un trattamento equivalente ai beni e agli operatori europei.

Criteri di valutazione dell'«origine da partner» e batterie. La proposta chiarisce anche che la Commissione dovrà fornire maggiori dettagli sui criteri con cui valutare l'«origine da partner», concetto centrale nell'impostazione della Presidenza. Inoltre, sono stati rivisti i requisiti per i componenti delle batterie, con l'intento di definire un percorso graduale verso una maggiore resilienza europea nel settore cruciale dell'accumulo di energia.

Prossimi passi. Il testo sarà discusso al Consiglio Competitività del 3 dicembre. La Presidenza irlandese punta poi a chiedere al Coreper un mandato negoziale nel corso dello stesso mese, per avviare i negoziati con il Parlamento Europeo e arrivare all'adozione definitiva della normativa.